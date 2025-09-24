Çinli Mimar Yu Kongjian, Brezilya’da Uçak Kazasında Hayatını Kaybetti

Brezilya'nın Mato Grosso do Sul eyaletinde düşen Cessna-175 uçağında Çinli mimar Yu Kongjian ve 3 kişi daha yaşamını yitirdi; küresel sürdürülebilirlik belgeseli için bölgedeydiler.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 21:52
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 21:52
Kaza ve kurbanlar

Brezilya’nın Mato Grosso do Sul eyaletindeki Aquidauana kırsalında, Cessna-175 tipi küçük bir uçak düştü. Uçakta bulunan dört kişinin, yere çarpmayı takiben alev aldığı ve olayda yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kazada ölenler arasında dünyaca ünlü Çinli mimar Yu Kongjian, Brezilyalı film yapımcıları Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz ve Rubens Crispim ile uçağın sahibi ve pilotu Marcelo Pereira de Barros bulunuyor.

Kurtarma ve soruşturma

Ulusal basında yer alan haberlere göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle cesetlerin bölgeden güçlükle çıkarıldığı, bölgenin coğrafi koşullarının soruşturmanın uzamasına yol açabileceği aktarıldı.

Belgesel çalışması ve Yu'nun yaklaşımı

Kaza öncesinde Feres da Cunha Ferraz ve Yu Kongjian'ın Pantanal bölgesinde mimarlık ve sürdürülebilir şehir planlaması temalı bir belgesel üzerinde çalıştıkları belirtildi. Yu'nun geliştirdiği sünger şehir konsepti, şehirlerin yağmur suyunu doğayla uyumlu biçimde emebilmesine dayanıyor.

Güvenlik endişeleri

Bölgede bir ay içinde gerçekleşen ikinci uçak kazası olması, Pantanal'da hava trafiği, uçuş planlaması ve güvenliği konusunda soru işaretleri yarattı.

