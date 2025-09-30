Clermont-Ferrand'da Camide Kur'an-ı Kerim Nüshaları Yırtıldı

Clermont-Ferrand'da bir kişi camide Kur'an-ı Kerim nüshalarını yırttı ve tehditler savurdu; Paris Ulu Cami olayı İslamofobi olarak değerlendirip soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 14:46
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 14:46
Clermont-Ferrand'da Camide Kur'an-ı Kerim Nüshaları Yırtıldı

Clermont-Ferrand'da Camide Kur'an-ı Kerim Nüshaları Yırtıldı

Fransa'nın Clermont-Ferrand kentinde bir kişinin camide Kur'an-ı Kerim nüshalarını yırttığı bildirildi.

Açıklama

Paris Ulu Cami'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, bir kişinin hafta sonu Clermont-Ferrand kentindeki bir camiye girdiği, burada hasar oluşturduğu, Kur'an-ı Kerim nüshalarını yırttığı ve tehditler savurduğu aktarıldı.

Açıklamada, cemaatin olay karşısında şaşkın olduğu vurgulanarak, Paris Ulu Cami'nin bu durumu yeni bir Müslüman karşıtı (İslamofobi) eylem olarak gördüğünü belirttiği ifade edildi.

Soruşturma

Ulusal basında yer alan haberlere göre, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve failin arandığı kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Tarsus'ta Asansör Kazası: Pelin Yaşot Kıyga (27) Hayatını Kaybetti
2
Mersin Açıklarına 7. Nesil Sondaj Gemisi Taşucu Limanı'na Demirledi
3
Tahtaköprü Barajı'nda Tarihi Hicaz Demiryolu Köprüsü Gün Yüzüne Çıktı
4
Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Öğrenci Kulüpleri Şenliği'nde Seksek Oynadı
5
Katar: Gazze Ateşkes Müzakerelerine Türkiye de Katılacak
6
Sivas Yıldızeli'de Yolcu Otobüsü ile Tır Çarpıştı: 20 Yaralı
7
Endonezya'da okul binası çöktü: 3 ölü, 102 yaralı

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar