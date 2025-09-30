Clermont-Ferrand'da Camide Kur'an-ı Kerim Nüshaları Yırtıldı

Fransa'nın Clermont-Ferrand kentinde bir kişinin camide Kur'an-ı Kerim nüshalarını yırttığı bildirildi.

Açıklama

Paris Ulu Cami'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, bir kişinin hafta sonu Clermont-Ferrand kentindeki bir camiye girdiği, burada hasar oluşturduğu, Kur'an-ı Kerim nüshalarını yırttığı ve tehditler savurduğu aktarıldı.

Açıklamada, cemaatin olay karşısında şaşkın olduğu vurgulanarak, Paris Ulu Cami'nin bu durumu yeni bir Müslüman karşıtı (İslamofobi) eylem olarak gördüğünü belirttiği ifade edildi.

Soruşturma

Ulusal basında yer alan haberlere göre, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve failin arandığı kaydedildi.