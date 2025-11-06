Coca-Cola İçecek Aktöbe'de Dördüncü Şişeleme Fabrikasını Kuruyor

Coca-Cola İçecek, Kazakistan'da Aktöbe'de dördüncü şişeleme fabrikasının inşası için Tarım Bakanlığı ile çerçeve anlaşması imzaladı; inşa 2026'da başlayacak.

Coca-Cola İçecek, Aktöbe yatırımıyla Orta Asya'daki büyümesini sürdürüyor

Coca-Cola İçecek (CCI), 12 ülkede 36 şişeleme fabrikası ve 3 meyve işleme tesisiyle yürüttüğü faaliyetlerine bir yenisini ekliyor. Anadolu Grubu’nun bir parçası olan şirket, Kazakistan’da Almatı, Astana ve Çimkent fabrikalarının ardından, Aktöbe şehrinde dördüncü şişeleme fabrikasının inşası için Kazakistan Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı ile çerçeve anlaşması imzaladı.

Yatırım takvimi ve istihdam

Firma, talepten önce yatırım ilkesi doğrultusunda Orta Asya’daki büyümesini sürdürüyor ve yeni fabrikanın inşasına 2026 yılında başlamayı planlıyor. Kurulması öngörülen tesisin faaliyete geçmesiyle bölgedeki ekonomiye 120'den fazla doğrudan ve yüzlerce dolaylı istihdam sağlaması bekleniyor.

2024 yılında Çimkent'te hizmete giren üçüncü fabrikanın ardından, yalnızca bir yıl içinde dördüncü fabrikanın çerçeve anlaşmasının imzalanması şirket için stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Sürdürülebilirlik ve bölgesel etki

Aktöbe'de kurulacak fabrika, çevre dostu teknolojiler ve uluslararası standartlara uygun atık yönetimi uygulamalarıyla Kazakistan’ın sürdürülebilir sanayi ekosistemini güçlendirmeye odaklanacak.

Coca-Cola İçecek CEO’su Karim Yahi, yatırım kararına ilişkin şunları söyledi: "Çimkent fabrikamızla birlikte Kazakistan’daki yatırımlarımızın toplamı geçtiğimiz yıl 500 milyon dolara ulaştı. Genç ve dinamik nüfusu, büyüyen ekonomisi ve bölgesel rolüyle Kazakistan bizim için çok önemli bir pazar olmayı sürdürüyor. Aktöbe’de kurulacak yeni fabrikamız, CCI’ın bölgesel büyüme kararlılığının ve Kazakistan’a duyduğumuz güvenin somut bir göstergesi."

CCI'ın Kazakistan'daki tanınması

CCI’ın Kazakistan’daki sosyo-ekonomik katkıları ve şeffaf işleyişi, En İyi Vergi Mükellefi Ödülü, Paryz Cumhurbaşkanlık Ödülü, Kazakistan Uluslararası Yatırım Forumu (KGIR) Ödülü ve Sosyal Sorumluluk Devlet Ödülü gibi prestijli ödüllerle de taltif edildi.

Şirketin Aktöbe yatırımının, hem CCI’ın Orta Asya’daki stratejik konumunu güçlendirmesi hem de Kazakistan ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor.

