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Çocuk Evleri Sitesi'nin Temeli Atıldı: Bakan Göktaş'tan Önemli Açıklamalar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Çocuk Evleri Sitesi temel atma töreninde çocukların geleceğine dair umut verici mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 14:21
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 14:21
Çocuk Evleri Sitesi'nin Temeli Atıldı: Bakan Göktaş'tan Önemli Açıklamalar

Göktaş'ın Açıklamaları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Emirdağ ilçesinde gerçekleştirilen Çocuk Evleri Sitesi temel atma töreninde önemli konuşmalarda bulundu. Törende, bakanlık olarak 168 bin 959 çocuğun aile ortamında büyümesi için yürütülen çalışmalara dair bilgi verildi.

Çocuklara Yeni Bir Yuva

Bakan Göktaş, çocukların huzurla ve güvenle yaşayacakları yeni bir yuva kazandırıldığını belirterek, "Her bir çocuğumuz bizim en değerli hazinemizdir. 23 milyon çocuk, ülkemizin geleceği ve refahı adına büyük umut taşır," dedi.

Aile Yapısına Önem Veriliyor

Göktaş, çocukların ailelerinden kopmadan büyümeleri gerektiğine vurgu yaparak, bakanlığın bu anlayışla yeni hizmet modelleri geliştirdiğini söyledi. Özellikle, çocuk bakım kuruluşlarında koğuş tipi modelden ev tipi modele geçiş yaparak hizmette büyük bir dönüşüm sağladıklarını ifade etti.

Küresel Seferberlik Çağrısı

Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde yürütülen Gönül Elçileri Projesi hakkında bilgi veren Göktaş, "Bu proje uluslararası platformlarda büyük bir ilgiyle takip ediliyor. 8 bin 604 koruyucu aile, 10 bin 270 çocuğun bakımını üstlendi," dedi.

Teknoloji ve Yetenek Gelişimi

Göktaş, çocuklara eğitimde ve yetenek gelişiminde destek olacak özel programlar hazırlandığını vurgulayarak, Ankara'da oluşturulan teknoloji grubuyla çocukların başarılı sonuçlar elde ettiğini belirtti.

Yeni Projeler ve Teşekkürler

Bakan, hayırsever Özcan Halaç ve ailesine teşekkür ederek, çocuk evi sitesinin kurulması için gösterdikleri destekten dolayı minnettarlığını ifade etti. Ayrıca, ALO 144 Sosyal Yardım Hattı'nın Afyonkarahisar'daki yeni lokasyonunun açılışını gerçekleştirdi ve bir anaokulunun açılışını yaptı.

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