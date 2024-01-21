Çocuk Gelin, Çocuk Damadına Geri Döndü: Babadan Şok İlan 'Bu Kız Satılıktır'

Balıkesir’de yarım kalan düğünün ardından ayrılan çift, Kütahya’da barıştı

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde geçen yıl görücü usulü ile evlenen 17 yaşındaki O.K. ile D.K. çifti, düğünlerinin 2’nci gününde kız tarafının takıları alıp kaçması üzerine ayrılmıştı. Çocuk gelin D.K., ailesinin kendisini zorla evlendirdiğini ve dövdüğünü iddia ederek damadından şikayetçi olmuştu. Damadın ailesi de kız tarafını başlık parası ve takılarla dolandırmakla suçlamıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da çocuk gelini koruma altına almıştı. Ancak D.K., yurttan kaçarak ailesinin yanına dönmüş, daha sonra da eşinin yaşadığı Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine giderek barışmıştı.





Kız babası, sosyal medyada kızını satışa çıkarmış

Soruşturma kapsamında, çocuk gelin D.K.'nin babası Y.K.'nin, kızını sosyal medyada satışa çıkardığı ortaya çıktı. Y.K.'nin, kızı henüz 13 yaşındayken sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşıp, “Bu kız satılıktır” yazdığı ve 1 sene önce de canlı yayında kızına 250 bin lira fiyat biçtiği görüntüler, savcılığa delil olarak sunuldu.

Görüntülerde, Y.K.'nin, piknikte mangal yapan kızı D.K.'yi göstererek, “Aha benim kızım, 250 kayme kızım. Mangalı iyi yapar, 250 kayme” dediği duyuluyor. D.K.'nin de babasının sözlerine tepki göstermeden cep telefonu kamerasına baktığı görülüyor.

“Birbirimizi çok seviyoruz”





Çocuk gelin D.K., eşi O.K. ile barıştıktan sonra, “Her şeyi unuttuk, geleceğimize bakıyoruz. Kocamı çok seviyorum. Kocam ile çok mutluyum.” dedi. Çocuk damat O.K. ise, “Ben de karımı çok seviyorum. Mutluyuz, huzurluyuz. Birbirimizi çok seviyoruz.” diye konuştu.

Çocuk gelin nedir?



Çocuk gelin, 18 yaşından küçük olan ve evlendirilen kız çocuğuna verilen isimdir. Çocuk gelinler, fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddete maruz kalabilir, eğitim hakları ellerinden alınabilir, sağlık sorunları yaşayabilir ve yoksulluğa sürüklenebilir.

Çocuk gelinlerin sayısı kaçtır?

Dünya genelinde 650 milyon kadın, 18 yaşından önce evlendirilmiştir. Her yıl 12 milyon kız çocuğu, çocuk gelin olmaktadır. Türkiye’de ise 2023 yılında 15-17 yaş arası 20 bin 299 kız çocuğu evlendirilmiştir.

Çocuk gelinlere karşı ne yapılabilir?

Çocuk gelinlere karşı, yasal düzenlemeler, eğitim fırsatları, toplumsal farkındalık, sosyal destek, ekonomik güçlendirme gibi önlemler alınabilir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuk gelinlerle ilgili çalışmalar yürütmekte ve koruyucu tedbirler uygulamaktadır.