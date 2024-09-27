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CONSENSE 2024: Gıda Sektöründe Yeni Trendler ve Sürdürülebilirlik Temalı Uluslararası Konferans

İstanbul'da düzenlenecek CONSENSE 2024, gıda sektöründeki yenilikleri keşfetmek için 400 uzmanı bir araya getiriyor.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 12:41
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 12:41
CONSENSE 2024: Gıda Sektöründe Yeni Trendler ve Sürdürülebilirlik Temalı Uluslararası Konferans

CONSENSE 2024, Gıda Sektörünü Buluşturuyor

İstanbul'da 2-3 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan Uluslararası Tüketici ve Duyusal Bilimler Konferansı (CONSENSE 2024), gıda sektöründeki yenilikleri ve sürdürülebilir alternatifleri keşfetmek için uluslararası uzmanları bir araya getiriyor. Konferans, Karma Grup tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ev sahipliğinde, İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

400 Uzman, Tüketici Davranışlarını Araştıracak

Sektör profesyonelleri, akademisyenler ve STK liderlerinin katılacağı konferansta, duyusal bilimler ve tüketici davranışları üzerine son gelişmeler masaya yatırılacak. Konferansın açılış konuşmalarını Prof. Dr. Hasan Mandal ve Prof. Dr. Esra Çapanoğlu Güven yapacak.

Çığır Açıcı Araştırmalar

CONSENSE 2024, sürdürülebilir gıda bilimleri üzerine önemli araştırmaları da sunacak. University of Gastronomic Sciences-Pollenzo'dan Prof. Dr. Luisa Torri, "Tüketicilerin Yeni Sürdürülebilir Alternatif Protein Kaynaklarına Yönelik Davranışları" konulu sunumuyla, tüketicilerin dijitalleşme sürecindeki gıda tercihlerine dair verileri aktaracak.

Ayrıca University of Leeds’ten Dr. Christine Bösch, gıda atıklarının geri kazanımı üzerine zorluklar ve fırsatları ele alacak.

Uzman Panelleri ve Sektörel Oturumlar

Konferansta Wageningen UR’den Prof. Dr. Bedir Tekinerdogan, "Gıda Güvenliği ve Döngüsel Ekonominin Desteklenmesi" konusunu ele alacak. Bitki Bazlı Gıdalar Derneği (BİTKİDEN) Başkanı Ebru Akdağ ise moderatörlük yaparak gıda endüstrisinin geleceğine dair projeksiyonları katılımcılarla paylaşacak.

Katılımcılar, gıda sistemlerinden gastronomiye, coğrafi işaretli ürünlerden ambalaj tasarımına kadar geniş bir yelpazede düzenlenecek oturumlar ile fikir alışverişinde bulunacaklar.

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