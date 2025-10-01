Contemporary İstanbul'da 'Contemporary Gaza' tepkisi — Muhammed Emin Türkmen

Contemporary İstanbul'da 'Contemporary Gaza' tepkisi

Grafiti sanatçısı Muhammed Emin Türkmen, fuarda Gazze'nın gündeme alınmamasına tepki gösterdi

Grafiti sanatının Türkiye'deki önemli temsilcilerinden olan Muhammed Emin Türkmen, Contemporary İstanbul'da Gazze konusunun işlenmemesine tepki olarak İstanbul'da bir sokak duvarında "Contemporary Gaza" adlı sergi açtı.

Contemporary İstanbul'un 20. edisyonunda 579 sanatçının 931 eseri yer aldı. Fuar, 24 Eylül ön izleme gününün ardından 25-28 Eylül tarihlerinde Tersane İstanbul'da sanatseverlerle buluştu.

Sergide Gazze'de yaşananlara değinilmemesi, başka bir sanatçının da tepkisini çekti; o sanatçı, Tersane İstanbul'un arka kapısından girerek fuar alanına kaçak eser sokarak Gazze protestosu gerçekleştirmişti.

Muhammed Emin Türkmen, fuarda doğrudan Gazze konusunun işlenmemesine şaşkınlığını dile getirerek, "Maalesef ama maalesef hiçbir sanatçının doğrudan Gazze'yi anlatan bir çalışması yoktu. Bu kadar dünyanın gündemindeyken bu olay, orada yer alan sanatçıların bu konuya değinmemesi açıkçası bana çok dokundu." dedi.

Sanat camiasındaki sessizliği anlamadığını belirten Türkmen, kendi yaptığı çalışmanın bu sessizliğe karşı bir tepki olduğunu vurguladı.

Türkmen, katliamları resmettiğini ifade ederek, "Ben de Contemporary İstanbul'u Contemporary Gaza yaptım. Onlar sanatını salonlarda sergilediler. Ben de bir sokak sanatçısıyım. Ben de sanatımı sokakta sergiledim. Benim galerim sokak çünkü. O yüzden bu çalışmayı yaptım." diye konuştu.

Sanatın farkındalık oluşturmak için yapılması gerektiğinin altını çizen Türkmen, sanatla haksızlığa uğrayanların konusu işlenmeyecekse sanatın bir yararının olmayacağını kaydetti.

Türkmen, Gazze için sanatını kullanmayan sanatçıların gelecekte ciddiye alınmama ihtimaline dikkat çekerek, "Hangi derdimi anlatacağım, hangi yüzle anlatacağım? Bir sanatçı bugün sanatını Gazze için kullanmayacaksa yarın öbür gün ne için kullanacak? Kullandığı zaman bir geçerliliği olacak mı? Yani bana çok sahte ve ikiyüzlü geliyor bu insanlar." değerlendirmesinde bulundu.

Türkmen, 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze'de tarihe tanıklık ettiklerini belirterek, canlı yayınlarda izledikleri soykırıma sanatçıların sessiz kalmasının kendisine dokunduğunu vurguladı. "Ama maalesef bu soykırım öyle bir soykırım ki tüm dünyanın gözünde işleniyor ve herkes bunu canlı yayınlarda izliyor. Bana en çok dokunan bu." ifadesini kullandı.