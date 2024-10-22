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Çorlu'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı

Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 12:22
Çorlu'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı

Çorlu'da Kanlı Kavga

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, iki grup arasında çıkan bir kavga sonucunda 1 kişi hayata gözlerini yumarak 4 kişi de yaralandı. Olay, Zafer Sokak'ta D.B. ile Efe Ö. arasında başlayan bir tartışma ile başladı.

Olayın Gelişimi

Tartışmanın büyümesi ile kavga haline dönüşmesi sonucunda, Efe Ö. bıçakla Ramazan Batur’a (48) saldırdı. Ağır yaralanan Batur, sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı fakat yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaralılar ve Şüphelinin Yakalanması

Olayda yaralanan D.B, B.B, Ö.Ö. ve N.P. da hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Kavganın ardından olay yerinden kaçan şüpheli Efe Ö., polis ekipleri tarafından kısa süre içerisinde yakalandı.

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