Çorum Alaca'da Devrilen Otomobil: 1 Ölü, 4 Yaralı
Kaza detayları
Çorum’un Alaca ilçesinde meydana gelen kazada, devrilen otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
A.B.A. yönetimindeki 19 AEN 283 plakalı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu Kuyluş köyü yakınlarında yol kenarına devrildi. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan Caferiye A. (76) yaşamını yitirdi. Sürücü ile Yaşar A., Enes A. ve Nurgül A. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Caferiye A.'nın naaşı aynı hastanenin morguna konuldu.
Kazanın ardından yapılan alkol muayenesinde sürücünün 0,96 promil alkollü olduğu belirlendi.
Çorum’un Alaca ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.