Çorum Alaca'da Devrilen Otomobil: 1 Ölü, 4 Yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı; sürücünün alkolü 0,96 promil olarak tespit edildi.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 21:52
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 21:52
Kaza detayları

Çorum’un Alaca ilçesinde meydana gelen kazada, devrilen otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

A.B.A. yönetimindeki 19 AEN 283 plakalı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu Kuyluş köyü yakınlarında yol kenarına devrildi. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan Caferiye A. (76) yaşamını yitirdi. Sürücü ile Yaşar A., Enes A. ve Nurgül A. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Caferiye A.'nın naaşı aynı hastanenin morguna konuldu.

Kazanın ardından yapılan alkol muayenesinde sürücünün 0,96 promil alkollü olduğu belirlendi.

