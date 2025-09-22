Çorum Alaca'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Gözaltına Alındı

Operasyon Detayları

Çorum'un Alaca ilçesinde, Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Çorum Caddesi'nde durdurmak istediği bir araçta yapılan operasyonda dört kişi gözaltına alındı.

Polis, şüphe üzerine aracı durdurmak istediği esnada, aracın camlarından bazı maddelerin dışarı atıldığını fark etti. Ekipler aracı durdurarak arama yaptı.

Olay yerinde yapılan incelemede, 3 paket halinde toplam 14 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Araçta bulunan A.T, G.B, B.Ç. ve O.D. isimli şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.