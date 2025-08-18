DOLAR
Çorum Çalyayla'da Orman Yangını: Helikopterle Müdahale Başladı

Çorum Çalyayla'daki orman yangınına itfaiye, AFAD, Orman İşletme ve helikopterle müdahale sürüyor; ekiplere vatandaşlar iş makineleriyle destek veriyor.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 17:39
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 17:39
Çorum'un Çalyayla köyündeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor. Cıllık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Müdahale ekipleri ve kullanılan araçlar

Çorum Belediyesi, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ediyor. Söndürme çalışmalarında çevre belediyelerden 10 tanker, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 8 arazöz ve 8 ilk müdahale aracı kullanılıyor. Ekiplere, vatandaşlar da iş makineleriyle destek veriyor.

Sarp yamaçlardan oluşan bölgede itfaiye ekipleri, yaklaşık 500 metrelik hortumlar uzatarak yanan bölgelere müdahale ediyor.

Vali Ali Çalgan'ın açıklaması

Çorum Valisi Ali Çalgan, AA muhabirine, yangın ihbarıyla birlikte ilgili kurumların bölgeye sevk edildiğini söyledi. Ayrıca Kastamonu'nun Tosya ilçesinden yangına müdahale helikopteri çağrıldığını belirten Çalgan, "Yangın müdahale helikopteri bölgede söndürme çalışmalarına başladı. Ekiplerimizin de müdahalesi sürüyor." dedi.

Çorum'un Çalyayla köyündeki ormanlık alanda yangın çıktı.

