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Çorum'da 25 Dönüm Buğday Tarlası Yangını Söndürüldü

Çorum'da Uğurludağ ilçesindeki 25 dönüm buğday tarlası yangınla zarar gördü, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 12:00
Çorum'da 25 Dönüm Buğday Tarlası Yangını Söndürüldü

Çorum'da Yangın Alarmı!

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde, Aşılarmut köyü yolunda bulunan bir buğday ekili arazide yangın çıktı. Olayın gerçekleşmesi ile birlikte yangının büyümesini önlemek için Uğurludağ Belediyesi itfaiye ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

İtfaiye Müdahalesiyle Yangın Söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ve jandarma ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonucunda yaklaşık 25 dönüm ekili alanın zarar gördüğü bildirildi.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak inceleme başlatıldığı öğrenildi. Olayın daha detaylı incelenmesi bekleniyor.

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde ekili alanda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yangında...

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde ekili alanda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yangında yaklaşık 25 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü.

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde ekili alanda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yangında...

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde ekili alanda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yangında yaklaşık 25 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü.

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