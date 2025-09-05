Çorum'da Ambulans Helikopterle Sevk: 8 Aylık Bebek A.H. Ankara'ya Gönderildi

Çorum'da yoğun bakımda tedavi gören 8 aylık A.H., solunum ve dolaşım problemleri nedeniyle ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

Olayın Gelişimi

Ailesi tarafından evinde morarmaya başlayan bebeğin durumu fark edilince, derhal Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yapılan değerlendirmede, bebeğin solunum ve dolaşım sıkıntısı yaşadığı tespit edildi ve ileri tedavi amacıyla sevk kararı alındı.

Helikopterle Sevk

Çorum'dan Ankara'ya nakil için ambulans helikopter talep edildi. Helikopter, Çorum Şehit Stadı otoparkına inerek bebeği aldı ve Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürmek üzere havalandı.

Çorum'da yoğun bakım tedavisi gören 8 aylık bebek ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.