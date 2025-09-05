DOLAR
41,25 -0,21%
EURO
48,39 -0,56%
ALTIN
4.752,35 -1,31%
BITCOIN
4.670.302,36 -2,6%

Çorum'da Ambulans Helikopterle Sevk: 8 Aylık Bebek A.H. Ankara'ya Gönderildi

Çorum'da solunum ve dolaşım sorunu yaşayan 8 aylık A.H., ambulans helikopterle Hitit Üniversitesi Hastanesi'nden Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 15:03
Çorum'da Ambulans Helikopterle Sevk: 8 Aylık Bebek A.H. Ankara'ya Gönderildi

Çorum'da Ambulans Helikopterle Sevk: 8 Aylık Bebek A.H. Ankara'ya Gönderildi

Çorum'da yoğun bakımda tedavi gören 8 aylık A.H., solunum ve dolaşım problemleri nedeniyle ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

Olayın Gelişimi

Ailesi tarafından evinde morarmaya başlayan bebeğin durumu fark edilince, derhal Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yapılan değerlendirmede, bebeğin solunum ve dolaşım sıkıntısı yaşadığı tespit edildi ve ileri tedavi amacıyla sevk kararı alındı.

Helikopterle Sevk

Çorum'dan Ankara'ya nakil için ambulans helikopter talep edildi. Helikopter, Çorum Şehit Stadı otoparkına inerek bebeği aldı ve Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürmek üzere havalandı.

Çorum'da yoğun bakım tedavisi gören 8 aylık bebek ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

Çorum'da yoğun bakım tedavisi gören 8 aylık bebek ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

Çorum'da yoğun bakım tedavisi gören 8 aylık bebek ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkentte Boşanma Aşamasındaki Eşi Tarafından Öldürülen Müesser Ünal Defnedildi
2
İstanbul'da 8 Eylül Pazartesi Toplu Ulaşım Ücretsiz (06.00-16.00)
3
Bağcılar'da Balyozlu Kuyumcu Soygunu Girişimi: Motosikletli 4 Şüpheli Kaçtı
4
Kazakistan'da 13 ton 183 kilogram kokain ele geçirildi
5
Çorum'da motosiklet yayaya çarptı: 2 kişi yaralandı
6
Samsun Kavak'ta Asfalt Kamyonunun Altında Kişi Hayatını Kaybetti
7
Bolu'da şüpheli maddeden etkilenen polislerden sonuncusu da taburcu edildi

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire