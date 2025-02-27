Çorum'da Çöken Çatı Altında Yaralanan Suriyeli Hastaneye Kaldırıldı

Çorum Alaca'da Çatı Çöktü

Çorum'un Alaca ilçesinde, yıkmaya çalıştığı evin çatısının çökmesi sonucu yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Olay, Günhan Mahallesi 1. Cenk Sokak'ta meydana geldi.

Yaralı Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Suriyeli uyruklu Hasan El Abdülvehhab (28), evin çatısını yıkmaya çalışırken aniden çöken çatının altında kaldı. Olayın ardından çevrede bulunan vatandaşlar, Abdülvehhab'ı göçük altından kurtarmak için hızlı bir şekilde harekete geçti.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Abdülvehhab, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumu hakkında detaylı bilgi verilmedi.

Çorum'un Alaca ilçesinde yıkmaya çalıştığı evin çatısının çökmesi sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde yıkmaya çalıştığı evin çatısının çökmesi sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.