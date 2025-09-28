Çorum'da Düğün Konvoyunda Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kaza Detayları

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen kazada, düğün konvoyunda seyir halinde olan bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı ve yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı.

34 GT 3488 plakalı otomobili kullanan sürücü Hüseyin A. ile araçta bulunan Hatice A. olayda yaralandı.

Kaza sonucu sürücü ve yanında bulunan kişi araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yaralılar araçtan çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

