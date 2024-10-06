Çorum'da Düğünde Havaya Ateş Açıldı: 1 Yaralı

Çorum'daki Düğün İçinde Havaya Açılan Ateş Sonucu Yaralı

Çorum'un Mecitözü ilçesinde bir düğün sırasında meydana gelen talihsiz olayda, havaya tabancayla ateş açılması sonucunda bir kişi yaralandı.

Olay Detayları

Edinilen bilgilere göre, düğün merasimi esnasında gerçekleşen silah atışları sırasında mermilerden biri, 50 yaşındaki Muharrem T.'nin bacağına isabet etti. Olayın duyulmasının ardından, sağlık ve polis ekipleri hızlıca bölgeye sevk edildi.

Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Yaralanan Muharrem T., olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis Soruşturma Başlattı

Olayla ilgili havaya ateş eden kişinin kimliğini belirlemek üzere polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.