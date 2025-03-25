Çorum'da Öğrencilerden Anlamlı Ziyaret: Yalnız Yaşayan Yaşlılar Unutulmadı

Çorum'un Kargı ilçesinde öğrenciler, yalnız yaşayan yaşlıları ziyaret ederek toplumsal dayanışma örneği sergiliyor.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 09:18
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 09:18
Çorum'da Öğrencilerden Anlamlı Ziyaret: Yalnız Yaşayan Yaşlılar Unutulmadı

Çorum'un Kargı İlçesinde Anlamlı Proje

Çorum'un Kargı ilçesinde, ilkokul ve anaokulu öğrencileri, "Evde Bir Ses Olsun Projesi" kapsamında yalnız yaşayan yaşlı bireyleri evlerinde ziyaret etmeye başladı.

Projenin Amaçları

Kargı Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman başkanlığındaki Proje Hazırlama Ekibi'nin, özellikle yalnız yaşayan yaşlılarla çocukları bir araya getirmek amacıyla bu projeyi geliştirdiği belirtildi. Proje, toplumsal duyarlılığı artırmak ve yardımlaşma bilincini pekiştirmek için tasarlandı.

Öğrencilerden Ziyaretler

İlçede bulunan ilkokul ve anaokulu öğrencileri, ziyaretler sırasında yalnız yaşayan yaşlı bireylerle sohbet ederek onların tecrübelerinden faydalanıyor. Bu anlamlı etkileşim, iki nesil arasında köprü kurarak, sosyal bağları güçlendiriyor.

Proje Gelecekte Genişletilecek

Proje kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerin, ilerde daha da genişletilerek devam edeceği bilgisi verildi. Öğrencilerin yaşlılarla kurduğu bu bağ, toplumsal dayanışma açısından büyük önem taşıyor.

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