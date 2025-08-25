DOLAR
Çorum merkezli telefon dolandırıcılığı: 15 milyonluk vurgun, 6 şüpheli adliyede

Çorum merkezli operasyonda, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak yaklaşık 15 milyon liralık telefon dolandırıcılığı yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 11:33
Operasyon ve gözaltılar

Çorum merkezli, İstanbul, Şanlıurfa, Mersin ve Diyarbakır illerinde eş zamanlı yürütülen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri tamamlandı.

Soruşturmaya göre kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, yaklaşık 15 milyon lira değerinde telefon dolandırıcılığı yaptıkları iddia edilen şüpheliler; M.A, H.Ç, M.Y, M.Ş, M.K. ve F.İ olarak kaydedildi.

Adliyeye sevk

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, yoğun güvenlik önlemleri altında Çorum Adliyesine sevk edildi.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda, iddialara göre suç şebekesinin ileri tekniklerle telefon üzerinden mağdurları kandırdığı belirlendi. Operasyonun dün yapıldığı bildirildi.

Çorum merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye...

Çorum merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak yaklaşık 15 milyon liralık telefonda dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şüpheliler M.A, H.Ç, M.Y, M.Ş, M.K. ve F.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, güvenlik önlemleri altında Çorum Adliyesi'ne sevk edildi.

