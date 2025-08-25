Çorum merkezli telefon dolandırıcılığı: 15 milyonluk vurgun, 6 şüpheli adliyede

Operasyon ve gözaltılar

Çorum merkezli, İstanbul, Şanlıurfa, Mersin ve Diyarbakır illerinde eş zamanlı yürütülen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri tamamlandı.

Soruşturmaya göre kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, yaklaşık 15 milyon lira değerinde telefon dolandırıcılığı yaptıkları iddia edilen şüpheliler; M.A, H.Ç, M.Y, M.Ş, M.K. ve F.İ olarak kaydedildi.

Adliyeye sevk

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, yoğun güvenlik önlemleri altında Çorum Adliyesine sevk edildi.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda, iddialara göre suç şebekesinin ileri tekniklerle telefon üzerinden mağdurları kandırdığı belirlendi. Operasyonun dün yapıldığı bildirildi.

