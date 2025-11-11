Çorum Osmancık’ta Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Osmancık Yeni Mahalle Alparslan Türkeş Caddesi'nde otomobil ile motosikletin kavşakta çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı; yaralı Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 21:27
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 21:27
Çorum Osmancık’ta Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Çorum Osmancık’ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Çorum’un Osmancık ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, Yeni Mahalle Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 ACM 785 plakalı otomobil ile E.D. idaresindeki 19 AEF 101 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak yere düştü.

Müdahale ve Yaralının Durumu

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜ

OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜ

KAZAYA KARIŞAN MOTOSİKLET

