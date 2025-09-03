DOLAR
Çorum Sungurlu'da Otomobil Devrildi: 2 Kişi Yaralandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı; yaralılar ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 19:52
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 20:12
Arifegazili Köyü yakınlarında kaza

Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Şerif Ü. idaresindeki 34 GUF 526 plakalı otomobil, Çorum-Sungurlu kara yolu Arifegazili köyü yakınlarında yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Emine Ü. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

