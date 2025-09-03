Çorum Sungurlu'da Otomobil Devrildi: 2 Kişi Yaralandı
Arifegazili Köyü yakınlarında kaza
Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Şerif Ü. idaresindeki 34 GUF 526 plakalı otomobil, Çorum-Sungurlu kara yolu Arifegazili köyü yakınlarında yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Emine Ü. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
