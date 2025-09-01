Costa: Filistin Temsilcileri BM Genel Kurulu'nda Yer Almalı

Costa: Filistin Temsilcileri BM Genel Kurulu'na Katılmalı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, New York'ta düzenlenecek 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için ABD'ye gidecek Filistinli yetkililerin vizelerinin iptal edilmesine ilişkin olarak, Filistin temsilcilerinin uluslararası platformlarda yer almasının zorunlu olduğunu söyledi.

Gazze'deki insani tabloya tepki

Bled Stratejik Forumu'nun açılışında konuşan Costa, Gazze'de yaşananların dünyanın vicdanını yaraladığını belirterek, "Gazze'de, dünyanın vicdanını yaralayan bir insani felakete tanık oluyoruz. Sivillerin, özellikle de çocukların çektiği acıların boyutu dehşet verici ve kabul edilemez." dedi.

BM Güvenlik Konseyi kararı ve ABD vetosu

Costa, Slovenya tarafından BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan ve açlığın savaş aracı olarak kullanılmasının yasaklanmasını öngören karar tasarısının 14 üyenin desteğine rağmen ABD tarafından veto edilmesini üzücü bulduğunu söyledi.

Meşru müdafaa ve sivil altyapı

AB Konseyi Başkanı, İsrail'in meşru müdafaa hakkının "sivil altyapıların ayrım gözetmeksizin yıkımını veya bir halkın topluca cezalandırılmasını" haklı çıkaramayacağını vurguladı.

Yerleşimler, zorla yerinden etmeler ve bölgesel etkiler

Costa, Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi ve Gazze'deki zorla yerinden etmelerden duyduğu kaygıyı dile getirerek, bu gelişmelerin gelecekteki Filistin devletinin yaşayabilirliğini tehdit ettiğini, barışı zayıflattığını ve bölgeyi istikrarsızlaştırdığını ifade etti.

AB'nin insani desteği

Costa, savaşın başlangıcından bu yana AB'nin Filistin halkına 450 milyon avronun üzerinde insani yardım sağladığını belirterek, bu fonların hastaneler, okullar ve temel kurumları ayakta tuttuğunu söyledi.

Uluslararası forumlara katılım çağrısı

New York'a gidecek Filistinli yetkililerin vizelerinin iptal edilmesine değinen Costa, "Filistinli temsilcilerin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve bu çatışmayla ilgili yaklaşan konferans da dahil olmak üzere uluslararası forumlara katılmalarına açıkça izin verilmelidir." dedi.

Costa ayrıca, "Filistin halkı barışı, onuru ve devlet olmayı hak ediyor. Bu aynı zamanda İsrail halkının güvenliği için de en sürdürülebilir yoldur." sözlerini tekrarlayarak, AB'nin bu amaçla bölge ülkeleriyle daha aktif işbirliği içinde olacağını ve "Avrupa’nın tek ve güçlü bir sesle konuşmasının" önem taşıdığını vurguladı.