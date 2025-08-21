DOLAR
40,94 0%
EURO
47,82 -0,2%
ALTIN
4.380,8 0,56%
BITCOIN
4.646.289,04 0,77%

CSIS: Kuzey Kore'nin Çin Sınırında Gizli Füze Üssü — ABD'ye Nükleer Tehdit İddiası

CSIS, Sinpung-dong yakınlarında 2014'ten beri faal olduğu iddia edilen gizli üste ABD ana karasına nükleer tehdit oluşturabilecek Hwasong füzelerinin depolandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 13:02
CSIS: Kuzey Kore'nin Çin Sınırında Gizli Füze Üssü — ABD'ye Nükleer Tehdit İddiası

CSIS: Kuzey Kore'nin Çin Sınırında Gizli Füze Üssü İddiası

Uydu görüntüleri ve belgeler, ABD ana karasına tehdit potansiyeli taşıyan füzeleri işaret ediyor

ABD merkezli Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi (CSIS) tarafından hazırlanan raporda, Kuzey Kore'nin Çin sınırına yaklaşık 27 kilometre uzaklıkta, Sinpung-dong köyü yakınlarında yer alan gizli bir üs olduğu öne sürüldü.

CSIS, bilgilere kaynaklık eden yetkililerin açıklamaları, uydu görüntüleri ve gizli belgeler temelinde derlediği raporda, ülkenin kıtalararası balistik füze kapasitesine ilişkin yeni bulgular aktardı.

Rapora göre, söz konusu yapı 2004'te inşa edilmeye başlandı ve 2014'ten bu yana faal durumda. CSIS, buranın Kuzey Kore'ye ait en az 15 balistik füze üssünden biri olduğunu değerlendiriyor.

İlk incelemeler, yüksek güvenlikle korunan üssün Doğu Asya'ya ve ABD ana karasına nükleer tehdit oluşturacak çok sayıda uzun menzilli balistik füze depoladığına işaret etti. Bunlar arasında 6 ila 9 nükleer kapasiteli 'Hwasong-15' veya 'Hwasong-18' tipi kıtalararası balistik füze ile diğer pek çok füze, fırlatıcı ve ekipmanın bulunduğu tahmin ediliyor.

Kuzey Kore'nin son yıllarda artan balistik füze denemeleri, bölgedeki nükleer endişeleri artırdı. Raporda, Pyongyang yönetiminin 2025'in ilk yarısında Japon Denizi yönüne nükleer başlık taşıyabilme kapasitesine sahip birçok kıtalararası füze fırlattığı hatırlatıldı.

CSIS'in ortaya koyduğu bu iddialar, bölgesel güvenlik ve uluslararası denetim konularında yeni soru işaretleri doğuruyor.

İLGİLİ HABERLER

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası
2
Bakan Göktaş Muğla'da: 81 İlde 'Terörsüz Türkiye' Kardeşlik Sofraları
3
İsrail Deyr el-Belah'da 200 Ailenin Sığınağını Bombaladı
4
TDT Fikri Mülkiyet Kurum Başkanları 1. Toplantısı Bişkek'te
5
Adana Yüreğir'de Yaralı Leylek Tedavi Altına Alındı
6
Kütahya Gediz'te Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı
7
1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım