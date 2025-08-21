CSIS: Kuzey Kore'nin Çin Sınırında Gizli Füze Üssü — ABD'ye Nükleer Tehdit İddiası

CSIS: Kuzey Kore'nin Çin Sınırında Gizli Füze Üssü İddiası

Uydu görüntüleri ve belgeler, ABD ana karasına tehdit potansiyeli taşıyan füzeleri işaret ediyor

ABD merkezli Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi (CSIS) tarafından hazırlanan raporda, Kuzey Kore'nin Çin sınırına yaklaşık 27 kilometre uzaklıkta, Sinpung-dong köyü yakınlarında yer alan gizli bir üs olduğu öne sürüldü.

CSIS, bilgilere kaynaklık eden yetkililerin açıklamaları, uydu görüntüleri ve gizli belgeler temelinde derlediği raporda, ülkenin kıtalararası balistik füze kapasitesine ilişkin yeni bulgular aktardı.

Rapora göre, söz konusu yapı 2004'te inşa edilmeye başlandı ve 2014'ten bu yana faal durumda. CSIS, buranın Kuzey Kore'ye ait en az 15 balistik füze üssünden biri olduğunu değerlendiriyor.

İlk incelemeler, yüksek güvenlikle korunan üssün Doğu Asya'ya ve ABD ana karasına nükleer tehdit oluşturacak çok sayıda uzun menzilli balistik füze depoladığına işaret etti. Bunlar arasında 6 ila 9 nükleer kapasiteli 'Hwasong-15' veya 'Hwasong-18' tipi kıtalararası balistik füze ile diğer pek çok füze, fırlatıcı ve ekipmanın bulunduğu tahmin ediliyor.

Kuzey Kore'nin son yıllarda artan balistik füze denemeleri, bölgedeki nükleer endişeleri artırdı. Raporda, Pyongyang yönetiminin 2025'in ilk yarısında Japon Denizi yönüne nükleer başlık taşıyabilme kapasitesine sahip birçok kıtalararası füze fırlattığı hatırlatıldı.

CSIS'in ortaya koyduğu bu iddialar, bölgesel güvenlik ve uluslararası denetim konularında yeni soru işaretleri doğuruyor.