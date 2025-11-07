Çubuk'ta Karşıdan Geçen Yayaya Otomobil Çarptı — Kaza Anı Kamerada

Çubuk'ta Karşıdan Geen Yayaya Otomobil Çarptı

Kaza anı güvenlik kamerasında

Ankara'nın Çubuk ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, karşıdan karşıya geçmekte olan bir yayaya otomobil çarptı.

Olay, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ankara Bulvarı'nda gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle yaya savrulurken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde ve çevresinde yapılan ilk müdahalelerin ardından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ve kayıtlar olayın gelişimini gösteriyor. Yetkililer incelemeyi sürdürüyor.

