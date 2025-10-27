Cudi Dağı'nda 'Cumhuriyet Yürüyüşü' ile 29 Ekim Zirve Kutlaması

Şırnak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Silopi Kaymakamı Çağlar Partal ile yaklaşık 100 kişi Cudi Dağı'nda yürüyüş yapıp zirvede Türk bayrağı açtı.

Yayın Tarihi: 27.10.2025 12:07
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 12:07
Şırnak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Cudi Dağı'nda düzenlenen 'Cumhuriyet Yürüyüşü' yoğun ilgi gördü.

Silopi Kaymakamı Çağlar Partal öncülüğünde Cudi Dağı Sefine bölgesi'nde bir araya gelen yaklaşık 100 kişilik grup, buradan yürüyüşe başladı ve dağın zirvesine ulaştı.

Zirvede Türk bayrağı açan grup, daha sonra Şehitlik Anıtı'nı ziyaret ederek saygı duruşunda bulundu ve şehitler için dua etti.

Kaymakam Partal etkinlikle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Yaklaşık 100 kişilik bir grupla Cudi Dağı'na çıktık. Cudi Dağı hem manevi hikayesi hem de doğal güzellikleriyle çok özel bir yere sahip."

Etkinlik, Cumhuriyet coşkusunun yerel bir simgesi olarak kayda geçti.

Şırnak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Cudi Dağı'nda yürüyüş gerçekleştirildi. Silopi Kaymakamı Çağlar Partal öncülüğünde Cudi Dağı Sefine bölgesinde bir araya gelen yaklaşık 100 kişilik grup, buradan yürüyüşe başladı. Grup, dağın zirvesinde Türk Bayrağı açtı.

