Cudi Dağı'nda 'Cumhuriyet Yürüyüşü' ile 29 Ekim Zirve Kutlaması

Şırnak — Cudi Dağı Sefine bölgesinde yürüyüş

Şırnak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Cudi Dağı'nda düzenlenen 'Cumhuriyet Yürüyüşü' yoğun ilgi gördü.

Silopi Kaymakamı Çağlar Partal öncülüğünde Cudi Dağı Sefine bölgesi'nde bir araya gelen yaklaşık 100 kişilik grup, buradan yürüyüşe başladı ve dağın zirvesine ulaştı.

Zirvede Türk bayrağı açan grup, daha sonra Şehitlik Anıtı'nı ziyaret ederek saygı duruşunda bulundu ve şehitler için dua etti.

Kaymakam Partal etkinlikle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Yaklaşık 100 kişilik bir grupla Cudi Dağı'na çıktık. Cudi Dağı hem manevi hikayesi hem de doğal güzellikleriyle çok özel bir yere sahip."

Etkinlik, Cumhuriyet coşkusunun yerel bir simgesi olarak kayda geçti.

