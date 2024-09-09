Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024-2025 Eğitim Yılını Kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Eğitim Yılı Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Öğrencilere derslerinde başarılar dileyen Erdoğan, öğretmenlere ise görevlerinde muvaffakiyet temennisinde bulundu.

Sosyal Medya Üzerinden Açıklama

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı'nın eğitim camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, gözümüzün nuru, geleceğimizin teminatı öğrencilerimize derslerinde, kıymetli öğretmenlerimize görevlerinde başarılar diliyorum." şeklinde ifadeler kullandı.

Öğrencilere ve Öğretmenlere Mesaj

Paylaşımında, Erdoğan'ın imzasının bulunduğu "Oku, düşün, uygula, neticelendir. İyi dersler." yazılı bir görsel de yer aldı. Bu mesaj, eğitim sürecinin önemini vurgularken, öğrencilerin ve öğretmenlerin motivasyonunu artırmayı amaçlıyor.