Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 İcraatlarını 239 Infografikle Duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 İcraatlarını Sosyal Medyada Paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılına dair yapılan yatırımlar, hizmetler ve projeleri sosyal medya hesapları üzerinden özetledi. Erdoğan, 20 ana başlık altında hazırladığı 239 farklı infografik ile gerçekleştirdiği icraatları takipçileriyle paylaştı.

Yılın İlk Gününde Önemli Paylaşımlar

2024 yılı değerlendirmelerine yılın son günü sabah saatlerinde başlayan Erdoğan, 3’er dakika aralıklarla yaptığı paylaşımlarla hükümetin önemli adımlarını vurguladı. Savunma sanayii yatırımlarından milli eğitime, spordan ekonomiye kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan bu paylaşımlar, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

İlgi Çeken İnfografikler

10.00'dan yeni yılın ilk dakikasına kadar süren paylaşımlar, 2024 yılı içinde gerçekleştirilmesi planlanan yatırımlar ve projeleri gözler önüne serdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılın ilk dakikasında gerçekleştirdiği video kolaj paylaşımı ile de görsellerin etkisini artırdı.