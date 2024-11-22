Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024'te 84 Sondaj Tamamladıklarını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılında gerçekleştirilen enerji çalışmalarına dair önemli bilgiler paylaştı. Erdoğan, Şırnak, Hakkari ve Van başta olmak üzere toplam 84 sondaj tamamlandığını belirtti.

Yeni Rezerv Keşfi

Bu çerçevede, gerçekleştirilen sondajlar sonucunda 66 milyon varillik yeni rezerv keşfedildiğini ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin enerji potansiyelini artırmaya yönelik adımların devam edeceğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.