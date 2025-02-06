Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Eden Kişi İzmir'de Gözaltına Alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Eden Kişi Gözaltına Alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal paylaşım sitesi X üzerinde hakaret eden bir şahsın İzmir'de gözaltına alındığını duyurdu.

Olayın Detayları

EGM'den yapılan açıklamada, İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, sosyal medya platformu X'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden kişinin Z.M. olduğu tespit edilmiştir. Bu kişi hakkında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlamasıyla adli tahkikat başlatılmıştır.

Z.M., İzmir'de ikamet ettiği adreste gözaltına alınırken, olayla ilgili yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildirilmektedir.