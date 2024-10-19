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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'i Andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'i rahmetle anarak, onun cesaretini vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 17:34
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 17:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'i Andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliya İzzetbegoviç'i Anıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı ve önemli bir fikir insanı olan Aliya İzzetbegoviç'i rahmetle anma fırsatı buldu.

Aliya İzzetbegoviç'in Mirası

Erdoğan, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında, "Savaş meydanlarında cesur bir asker, milletini bağımsızlığa taşıyan bilge bir lider olan Aliya İzzetbegoviç, kardeş Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanıdır. Ebediyete irtihalinin yıl dönümünde hasretle, rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımla birlikte Türkiye'nin, Bosna-Hersek ile olan tarihi ve dostane ilişkileri bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

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