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Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'daki Terörle Mücadele Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'yla terör örgütlerine karşı işbirliği kararlılığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 16:16
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 16:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'daki Terörle Mücadele Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya’nın güvenliği açısından önemli tehdit oluşturan PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadele hususunda kararlılıklarını belirtti.

Terörle Mücadele İttifakı

Erdoğan, Türkiye’nin bu tür terör örgütlerine karşı yürütülen mücadelede Almanya’yla işbirliğinin önemini vurgulayarak, birlikte terörle mücadelede daha kararlı bir duruş sergilediklerini ifade etti. Terörizmle ortak mücadele esasının altını çizen Erdoğan, Avrupa’nın güvenliğinin sağlanmasında Türkiye’nin kritik bir rol oynadığını dile getirdi.

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