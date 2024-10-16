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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arap Birliği Genel Sekreteri'ni Ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 16:26
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 16:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arap Birliği Genel Sekreteri'ni Ağırladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Önemli Toplantı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile önemli bir görüşme yaptı. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanı da Toplantıya Katıldı

Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katılarak, uluslararası ilişkiler üzerine değerlendirmelerde bulunmak üzere hazır bulundu.

Bu tür görüşmeler, Türkiye'nin Arap ülkeleri ile olan ilişkilerini güçlendirmek amacıyla büyük önem taşıyor.

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