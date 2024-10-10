Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'nın Onuruna Verilen Yemeğe Katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta Resmi Temaslarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'ta resmi ziyaretlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Erdoğan onuruna özel bir yemek düzenledi.

Yemek Tugaylar Sarayı'nda Düzenlendi

Tugaylar Sarayı'nda yapılan bu özel yemek, basına kapalı bir ortamda gerçekleşti. İki ülkenin heyetleri de bu yemekte yer alarak ikili ilişkiler üzerine görüş alışverişinde bulundular.

Erdoğan'ın Arnavutluk ziyareti, iki ülke arasındaki dostluğun güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.