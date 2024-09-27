Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakir İzetbegoviç ile Görüşme Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SDA Lideri İzetbegoviç'i Ağırladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'teki Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç ile bir araya geldi. Bu önemli görüşme, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşti.

Görüşme Detayları

Görüşmenin basına kapalı olduğu bilgisi verilirken, iki liderin ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler hakkında değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi. Toplantının içeriğiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.