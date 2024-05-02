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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Batı ırkçı saldırıları örtbas ediyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı’nda konuştu. Konuşmalarında Batı’yı hedef alan Erdoğan, “Müslüman ve göçmenlere yönelik ırkçı saldırılar örtbas ediliyor” dedi.

Yayın Tarihi: 02.05.2024 15:09
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Batı ırkçı saldırıları örtbas ediyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu’nda, Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı katılımcılarını kabul etti. Düzenlenen etkinlikte söz alan Erdoğan, konuşmasında Batılı ülkeleri hedef alan açıklamalarda bulundu. Nefret suçları ile mücadele konusunda, Avrupa’da ayrım yapıldığını ifade eden Erdoğan, “Müslümanlara ve göçmenlere yönelik ırkçı saldırıların çoğu, daha soruşturma aşamasında örtbas ediliyor, bunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Solingen saldırısı aydınlatılmalı”

Erdoğan, Avrupa’da 7 milyon Türkün yaşadığını ifade ederek, “Avrupalı Türklerin neredeyse yaraısı Almanya’da. Yıllardır çok sıkıntı çektiler. Vatandaşlık konusunda da tercihe zorlandılar. Çifte vatandaş uygulamasını artık kolaylaştıran düzenlemeleri olumlu olarak karşılıyoruz. Diğer yandan Solingen faciasından 31 yıl sonra, aynı yerde 2’si çocuk olmak üzere 4 kardeşimize ırkçı saldırılar yapıldı. Bu saldırıların tamamen aydınlatılması ve sorumlularının cezalandırılması şart. Bunu Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’a da ifade ettim” dedi.

“Türkiye’yi susturmaya çalışıyorlar”

Erdoğan konuşmasını şu şekilde devam ettirdi: “Avrupa’daki gelişmeleri yakından takip eden kabul edecektir; Türk ve Müslüman nefretinden beslenmekte olan Neo-Nazi terörü, insanlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden bir boyuttadır. Aşırı sağcı akımlar, bazı Avrupa ülkelerinde, bizzat devlet tarafından himaye ediliyor. Bu bir utançtır, skandal bir durumdur. Türkiye karşıtlığının bazı siyasetçiler ve medya kanalları tarafından körüklenmesinin son dönemde artmış olması bir tesadüf değildir. Bizi susturmak istiyorlar. Çünkü Türkiye, Gazze’ye en çok insani yardım gönderen ülkedir ve İsrail soykırımını sürekli gündemde tutmaktadır. Filistin’e desteğimizi açık bir şekilde ifade ettik. Siyonist lobinin baskılarına rağmen bu tavrımız devam edecek”

ABD üniversitelerindeki Gazze protestoları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında ABD’deki üniversitelerinde gerçekleşen Gazze protestolarına da değindi. Erdoğan, “Amerikan üniversitelerinde vicdanı olan öğrenci ve akademisyenler, İsrail katliamına tepki gösteriyor. Katliama dur dedikleri için işkence görüyorlar. Söz konusu Türkiye olunca demokrasi havarisi kesilenler, bu konuda ‘gık’ demiyorlar. İsrail’in çıkarına ters olan her şey bunların gözünde antisemitik, antidemokratik oluyor. Bizi hedef göstermeye çalışanlara sesleniyorum: Bizi düşmanlaştırarak bir yere varamazsınız. Biz antisemitizmi reddediyoruz” şeklinde konuştu.

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