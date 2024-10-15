Cumhurbaşkanı Erdoğan, Betül Önderoğlu'nun Ailesine Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Acılı Aileye Ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Üyesi Betül Önderoğlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyaret Detayları

Erdoğan, Önderoğlu ailesini, Dikmen'deki evlerinin önünde karşıladı. Ziyarette ailenin büyükleri, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Valisi Vasip Şahin ve partililer de yer aldı.

Yaklaşık 30 dakika süren bu basına kapalı ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan, acılı aileye başsağlığı diledi. Ayrıca ziyarete Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da eşlik etti.

Geçmiş Olsun Ziyareti

Taziyenin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dikmen Caddesi'nde bulunan bir taksi durağını ziyaret etti. Ziyaret sonrası, kazada yaralanan ve şu anda İbni Sina Hastanesi'nde tedavi gören AK Parti Ankara Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ayşenur Gök'ü de ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.