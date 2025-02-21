Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma Namazını Mevlana Camisi'nde Kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana Camisi'nde cuma namazını kılarak vatandaşlarla buluştu.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 14:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma Namazını Mevlana Camisi'nde Kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana Camisi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Mevlana Camisinde cuma namazını kıldı. Erdoğan, cuma namazı için camiye gitmeden önce hazırlıklarını yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından verilen "gençlik temalı" hutbenin ardından Erdoğan, cemaatle birlikte namazını eda etti. Namazın ardından camiden çıkan Cumhurbaşkanı, vatandaşlarla samimi bir şekilde selamlaşarak halkın nabzını tuttu.

Namaz Sonrası Vatandaşlarla Buluşma

Namaz sonrası yapılan bu kısa ama anlamlı buluşma, Erdoğan’ın halkla olan bağını güçlendirirken, vatandaşlar da özel anlarını paylaşma fırsatı buldu.

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