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Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirvesi İçin Kahire'de İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan İle Buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirvesi çerçevesinde Kahire'de İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 19:58
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 19:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirvesi İçin Kahire'de İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan İle Buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İki Ülke Arasındaki İlişkileri Güçlendiriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirvesi kapsamında Kahire'de İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile bir araya gelerek ikili ilişkiler üzerine önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

D-8 Zirvesi Nedir?

D-8, gelişmekte olan ülkelerin işbirliğini artırmaya yönelik bir platformdur. Bu zirve, ticaret, sanayi ve teknoloji konularında işbirliklerinin güçlendirilmesine yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Görüşmenin Önemi

Erdoğan ve Pezeşkiyan arasındaki bu buluşma, aynı zamanda iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi adına büyük bir adım niteliği taşımaktadır. Görüşmenin içeriği, bölgesel güvenlik ve ekonomik işbirlikleri gibi önemli başlıkları kapsamaktadır.

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