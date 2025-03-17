Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü Mesajı Yayınladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla anlam dolu bir mesaj yayımladı. Mesajında, "Çanakkale, millet olarak bizim ebedi ve ezeli kardeşliğimizi ifade ettiği kadar, bulunduğumuz bölgenin de kader ortaklığını yansıtır ve sembolleştirir," dedi.

Çanakkale Zaferi'nin Önemi

Erdoğan, "Millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünü anıyor, Çanakkale'yi geçilmez kılan kahramanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyorum," ifadeleriyle, tarihte eşine az rastlanan bu büyük destanı, azmin ve imanın zaferi olarak nitelendirdi.

Çanakkale'deki mücadelenin, milletin tüm kesimlerinin birlikte hareket etmesiyle kazanıldığını vurgulayan Erdoğan, bu dayanışmanın Türk milletinin tüm mazlumlara umut olduğunu belirtti. "Sömürge altındaki birçok ülke, Çanakkale'den ve daha sonra başlayan İstiklal Harbi'nden ilham alarak kendi mücadelesini başlatmıştır," dedi.

Çanakkale Ruhunun Önemi

Cumhurbaşkanı, mesajında, "Gönül coğrafyamızın dört bir yanından gelerek, Anadolu'nun müdafaası için gözlerini kırpmadan canlarını veren yiğitlerin her bir ferdine Allah'tan rahmet diliyoruz," diyerek Çanakkale ruhunun, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında bir ilham kaynağı olacağını vurguladı.

Erdoğan, "Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıktığımızda yedi düvel üzerimize gelse yıkılmayacağımızın ispatı olan Çanakkale ruhu, yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun," şeklinde tamamladı.