Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde Çanakkale Zaferi'nin önemi üzerine önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 17:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü Mesajı Yayınladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla anlam dolu bir mesaj yayımladı. Mesajında, "Çanakkale, millet olarak bizim ebedi ve ezeli kardeşliğimizi ifade ettiği kadar, bulunduğumuz bölgenin de kader ortaklığını yansıtır ve sembolleştirir," dedi.

Çanakkale Zaferi'nin Önemi

Erdoğan, "Millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünü anıyor, Çanakkale'yi geçilmez kılan kahramanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyorum," ifadeleriyle, tarihte eşine az rastlanan bu büyük destanı, azmin ve imanın zaferi olarak nitelendirdi.

Çanakkale'deki mücadelenin, milletin tüm kesimlerinin birlikte hareket etmesiyle kazanıldığını vurgulayan Erdoğan, bu dayanışmanın Türk milletinin tüm mazlumlara umut olduğunu belirtti. "Sömürge altındaki birçok ülke, Çanakkale'den ve daha sonra başlayan İstiklal Harbi'nden ilham alarak kendi mücadelesini başlatmıştır," dedi.

Çanakkale Ruhunun Önemi

Cumhurbaşkanı, mesajında, "Gönül coğrafyamızın dört bir yanından gelerek, Anadolu'nun müdafaası için gözlerini kırpmadan canlarını veren yiğitlerin her bir ferdine Allah'tan rahmet diliyoruz," diyerek Çanakkale ruhunun, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında bir ilham kaynağı olacağını vurguladı.

Erdoğan, "Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıktığımızda yedi düvel üzerimize gelse yıkılmayacağımızın ispatı olan Çanakkale ruhu, yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun," şeklinde tamamladı.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ahıska Türkleri Bitlis'te İftarda Buluştu
2
İspanya Dışişleri Bakanı Albares: AB, Suriye ile İşbirliğinde Beraberlik Gösterdi
3
Batı Trakya'da Toplu İftar Programı Coşkuyla Gerçekleşti
4
Maher Zain, İstanbul'da Ramazan Konseri Verdi
5
Brüksel'de Suriye İçin 5,8 Milyar Avro Taahhüt Edildi
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye Girişimini Vurguladı

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam