Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 ihracat rakamları

2023 yılında Türkiye'nin ihracat performansı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir programla duyuruldu. Erdoğan, ihracatçıları tebrik ederek, 2023 yılında ihracatın 255 milyar 809 milyon dolar olarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını açıkladı. Erdoğan, ihracatın artmasında pandemiye rağmen üretim ve istihdamın devam etmesinin önemli rol oynadığını belirtti. Erdoğan, 2024 yılı için ihracat hedefinin 300 milyar dolar olduğunu söyledi.

ÜLKEMİZ BÜYÜME İLKELERİ DOĞRULTUSUNDA BAŞARI İLE İLERLİYOR

Konuşmasına şehit haberlerinin verdiği üzüntü ile yeni yıla buruk giriş yapıldığını belirten Erdoğan yeni yıl için iyi temennilerde bulunarak başladı. Türkiye ekonomisine dair önemli istatistikleri paylaşan Erdoğan,

"Ülkemiz yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yoluyla büyüme ilkeleri doğrultusunda başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor. Rahatsız olanlar var bunlara bakmayacağız. Yakın geçmişimizde maruz kaldığımız sıkıntıları dikkate aldığımızda ekonomide elde ettiğimiz başarıların ne denli önemli olduğu daha iyi anlaşılacaktır. 2012-2022 döneminde dünya ekonomisi yıllık ortalama yüzde 3,4 büyürken Türkiye yıllık ortalama yüzde 6 oranında büyüme kaydetti." ifadelerini kullandı.

2022'DE YÜZDE 5.5 BÜYÜDÜK

2022 yılında 5.5 oranında büyüme gösterildiğini vurgulayan Erdoğan bunda en önemli payın ihracat olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Önceki yıl 2022'de yüzde 5.5 oranında büyüdük. Bu büyüme oranına en büyük katkı ise 2.4 puanla ihracatçımızdan geldi. 2023 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 5.9 büyüyerek son 13 çeyrektir süren kesintisiz büyüme trendini devam ettirdik. G20 ülkeleri içinde en hızlı büyüyen ikinci ülke olduk. İhracat tarafında da benzer tablo karşımıza çıkıyor. Yüzde 1 seviyesini aşan küresel ihracattan aldığımız pay 2022 yılında 1.02'ye yükseldi. Bu oran geçtiğimiz yıl yüzde 1.03'e çıktı."

Enflasyona yönelik de açıklamalarda bulunan Erdoğan tek haneli rakamlara inmeyi hedeflediklerini açıkladı ve sözlerine şu şekilde devam etti:

"Enflasyonu tekrar tek haneli rakamlara indirmeyi hedefliyoruz. Son dönemde uygulamaya koyduğumuz tedbirler enflasyonun ateşini düşürmeye başlamıştır. Küresel ekonomide yeni bir olağanüstülük yaşanmazsa politikaların etkilerini daha net göreceğiz. Çeşitli bahanelerle milletin rızkına, refahına kasteden açgözlülere kesinlikle fırsat vermeyeceğiz."

İSLAM DÜŞMANLIĞI İLE KARŞI KARŞIYAYIZ

Süper Kupa finali de Erdoğan'ın konuşma akışında yer alan konu başlıklarından biri oldu. Erdoğan,

"Küresel ticaret arttıkça boğazların ehemmiyeti de artmakta ve Türkiye'nin durumunu da öne çıkarmaktadır. Son dönemde patlak veren krizlerin hemen hepsi ülkemizin yakın çevresinde yaşanmaktadır. Ülkemizi kuzeyimizdeki ve güneyimizdeki kanlı çatışmaların tarafı haline getirmek isteyen savaş baronlarına müsaade etmedik. Avrupa ve ABD ile karşılıklı saygıya dayalı işbirlikleri geliştirmeye çalıştık. Afrika ve Latin Amerika ülkeleriyle olumlu mücadele kazanımlarla ilerledi. Bize bir adım gelene biz koşarak gittik. Türkiye merkezli küresel perspektifli anlayışla dış siyasetimizi şekillendirdik. Bundan geriye gidiş kesinlikle olmayacak." şeklinde konuştu.

NEFRET SİYASETİNE GÖNÜLLÜ FİGÜRANLIK

Diğer ülkelerle barış odaklı ilişkilerin değiştirilemeyeceğini vurgulayan Erdoğan nefret söylevlerin hedef alınmasını desteklenmediğinin altını çizdi. İslam düşmanlığına vurgu yapan Erdoğan şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye dostlarının sayısını artırmaya devam edecek. Ülkemizi bölgesinden, ortaklarından çok güçlü tarihi dini beşeri bağlarının olduğu kardeş ülkelerden koparma girişimlerinin farkındayız. Asla tasvip etmeyeceğimiz nefret söylemleriyle insanlar, toplumlar, inançlar hedef alınıyor. Kökeninden dolayı insanlar horlanıyor. İslam düşmanlığına ve yabancı karşıtlığına varan furyayla karşı karşıyayız. Muhalefet aktörleri maalesef bu pespaye tehlikeli nefret siyasetine gönüllü figüranlık yapmaktadır. Zor zamanlarımızda yanımızda yer alan kardeş ülkelerin hedef alınması asla tesadüfi değildir. Türkiye ve Türkiye'nin çıkarlarına yönelik sinsi operasyon sabotaj girişimi vardır. Kirli senaryoları nasıl attıysak bu oyunu da mutlaka boşa çıkaracağız."