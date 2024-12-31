Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 Değerlendirmesi: Teknolojik Başarılardan Ekonomik Reformlara

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024'te Türkiye'ye kazandırılan hizmetleri sosyal medya hesabında paylaştı. Erdoğan, “Dünya havacılık tarihinde bir ilki başardık. Bayraktar TB3 SİHA'mız, TCG Anadolu gemimizden iniş ve kalkış gerçekleştiren ilk insansız hava aracı oldu.” diyerek bu başarıyı öne çıkardı.

Özellikle DENEYAP teknoloji atölyeleri aracılığıyla 15 bin gencin faydalandığını ifade eden Erdoğan, Sağlık Market uygulamasıyla 55 milyar lira tasarruf sağlandığını belirtti. Ayrıca Türkiye'nin uluslararası meselelerde yürütülen karşı propagandalar ve bilgi kirliliğine karşı kararlı bir mücadele içinde olduğunu vurguladı.

Önemli Projeler ve İstatistikler

Erdoğan, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hazırlık sürecinde 55 binin üzerinde görüş ve önerinin incelendiğini kaydetti. Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın devreye alınması ile evlerde doğal gaz sübvansiyonunun yüzde 65, KOBİ'lere ise yüzde 27 oranında yapıldığını aktardı.

Bunların yanı sıra, 11 bin 500 iş yerinin denetlendiği önleyici teftişlerde 1,5 milyona yakın çalışana 900 milyon lira ödeme yapılmasının sağlandığını belirtti. Terörizmin finansmanına yönelik operasyonlarda 76 milyon 506 bin TL ele geçirildiği bilgisi de dikkat çekti.

Erdoğan, gıda güvenliğini artırmak amacıyla 1,3 milyon denetim gerçekleştirildiğini, 1,4 milyar lira idari para cezası uygulandığını da sözlerine ekledi. Ayrıca hastaneye gidecek durumda olmayan hastalara evde sağlık hizmeti sunulduğunu, bu kapsamda 4 milyonun üzerinde ziyaret gerçekleştirildiğini ifade etti.

İstihdam Artışı ve Yenilikçi Uygulamalar

Cumhurbaşkanı, “İstihdamı 843 bin artırarak 33 milyona ulaştırdık.” diyerek iş gücü piyasasındaki artışa da değindi. Kamu Diplomasi Strateji Belgeleri'nin yayımlandığını anımsatan Erdoğan, E-Tebligat sayesinde 67 milyon tebligatın elektronik ortamda ulaşımı sağlandığını kaydetti.

Ayrıca Müzekart GNS Dijital Kart Projesi ile 14 bin 199 genç müze ve ören yerlerini ücretsiz gezme imkanı buldu. Motorlu taşıtlar piyasasındaki suistimalleri önlemek amacıyla alınan tedbirlerle 77 milyon liranın üzerinde ceza uygulandığı bilgisini verdi.

Son olarak, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde toplam 201 bin 688 konut ve iş yerinin yapımının tamamlandığını belirten Erdoğan, bu konutların hak sahibi ailelere peyderpey teslim edildiğini açıkladı.