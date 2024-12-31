DOLAR
35,35 -0,1%
EURO
36,85 -0,19%
ALTIN
2.973,2 -0,37%
BITCOIN
3.326.000,32 0,54%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 Değerlendirmesi: Teknolojik Başarılardan Ekonomik Reformlara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024'teki önemli projeleri ve kazanımları değerlendirerek Türkiye'nin birçok alanda önemli ilerlemeler kaydettiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 12:03
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 Değerlendirmesi: Teknolojik Başarılardan Ekonomik Reformlara

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024'te Türkiye'ye kazandırılan hizmetleri sosyal medya hesabında paylaştı. Erdoğan, “Dünya havacılık tarihinde bir ilki başardık. Bayraktar TB3 SİHA'mız, TCG Anadolu gemimizden iniş ve kalkış gerçekleştiren ilk insansız hava aracı oldu.” diyerek bu başarıyı öne çıkardı.

Özellikle DENEYAP teknoloji atölyeleri aracılığıyla 15 bin gencin faydalandığını ifade eden Erdoğan, Sağlık Market uygulamasıyla 55 milyar lira tasarruf sağlandığını belirtti. Ayrıca Türkiye'nin uluslararası meselelerde yürütülen karşı propagandalar ve bilgi kirliliğine karşı kararlı bir mücadele içinde olduğunu vurguladı.

Önemli Projeler ve İstatistikler

Erdoğan, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hazırlık sürecinde 55 binin üzerinde görüş ve önerinin incelendiğini kaydetti. Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın devreye alınması ile evlerde doğal gaz sübvansiyonunun yüzde 65, KOBİ'lere ise yüzde 27 oranında yapıldığını aktardı.

Bunların yanı sıra, 11 bin 500 iş yerinin denetlendiği önleyici teftişlerde 1,5 milyona yakın çalışana 900 milyon lira ödeme yapılmasının sağlandığını belirtti. Terörizmin finansmanına yönelik operasyonlarda 76 milyon 506 bin TL ele geçirildiği bilgisi de dikkat çekti.

Erdoğan, gıda güvenliğini artırmak amacıyla 1,3 milyon denetim gerçekleştirildiğini, 1,4 milyar lira idari para cezası uygulandığını da sözlerine ekledi. Ayrıca hastaneye gidecek durumda olmayan hastalara evde sağlık hizmeti sunulduğunu, bu kapsamda 4 milyonun üzerinde ziyaret gerçekleştirildiğini ifade etti.

İstihdam Artışı ve Yenilikçi Uygulamalar

Cumhurbaşkanı, “İstihdamı 843 bin artırarak 33 milyona ulaştırdık.” diyerek iş gücü piyasasındaki artışa da değindi. Kamu Diplomasi Strateji Belgeleri'nin yayımlandığını anımsatan Erdoğan, E-Tebligat sayesinde 67 milyon tebligatın elektronik ortamda ulaşımı sağlandığını kaydetti.

Ayrıca Müzekart GNS Dijital Kart Projesi ile 14 bin 199 genç müze ve ören yerlerini ücretsiz gezme imkanı buldu. Motorlu taşıtlar piyasasındaki suistimalleri önlemek amacıyla alınan tedbirlerle 77 milyon liranın üzerinde ceza uygulandığı bilgisini verdi.

Son olarak, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde toplam 201 bin 688 konut ve iş yerinin yapımının tamamlandığını belirten Erdoğan, bu konutların hak sahibi ailelere peyderpey teslim edildiğini açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan: Alım Gücünü Artıracak Politikalara Ağırlık Verilecek
2
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Yeni Yıl Mesajı: ‘Çare Üreten Bir Siyaset Diliyorum’
3
Erzincan'da Yüksekten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'deki Katliamların Son Bulması İçin Çaba Sarf Ediyoruz
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye için Umut Veren Açıklama
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fırsatçılara Sert Mesaj
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Mesaj: 'Devletimizin Demir Yumruğunu Gerekirse Kullanırız'

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!