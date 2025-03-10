Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB ile Üyelik Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği ile olan ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda dikkat çekici ifadeler kullandı.

Erdoğan, "AB ile tam üyelik hedefine odaklanan bir bakış açısıyla ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Köprüden önce son çıkışın Türkiye olduğunu hatırlatıyoruz" diyerek, Türkiye'nin Avrupa ve dünya üzerindeki stratejik konumuna vurgu yaptı.

Bu açıklamaların, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerinde dikkat çeken bir dönüm noktası olabileceği düşünülüyor.