Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Vurgusu: Eski Türkiye'ye Dönüş Yok!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada, yargı süreçlerine müdahale etmeye çalışan kesimlere yönelik eleştirilerde bulundu.

Konuşmasına, yeni görev yerleri belirlenecek 1075 hakim ve savcı adayını tebrik ederek başlayan Erdoğan, bu eğitimlerle toplam 25 bin 695 kişilik bir adalet teşkilatı oluşturduklarını duyurdu. Bu durum, adalet hizmetlerinin hızlı ve etkili bir şekilde sunulmasında önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

Adaletin Önemi ve Şartı

Erdoğan, adaletin haklı ile haksızı ayırt etmekteki önemini vurgulayarak, “Bizim hem milli hem de manevi bünyemizde ölçü ve adalet, vücuttaki kanı deveran ettiren kalp gibi hayati rol üstlenir.” şeklinde konuştu.

Tarih boyunca adaletin önemini belirten Erdoğan, “Zulüm ile abad olanın akıbeti berbat olur.” diyerek, Türk milletinin adalet anlayışını ortaya koydu.

Eski Türkiye'nin Yargısı

Erdoğan, geçmişteki yargı sisteminin sorunlarına dikkat çekerek, “Demokrasimize asla yakışmayan alışkanlıklar artık eskide kalmıştır.” ifadesinde bulundu. Eski Türkiye’nin yargısının sorunlu olduğunu ve artık geri dönüş olmayacağını belirtti.

Bu bağlamda, yargı süreçlerine müdahale etmeye çalışan çevrelerin, eski Türkiye’nin hayalini kurmakta olduğunu söyleyerek, yargının adalet anlayışında bir değişime gidilmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'ne katıldı.