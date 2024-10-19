Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya ile İlişkiler Düzleminde Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz'un Ortak Basın Toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin 100. yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.

Yoğun İlişkiler ve Ekonomik Hedefler

Toplantıda, iki büyük devlet arasındaki ilişkilerin derinliği vurgulandı. Erdoğan, "NATO müttefikimiz Almanya ile iki büyük devlet arasında olabilecek her alanda yoğun ilişkilere sahibiz. Son dönemde üst düzey ziyaretler bunun bir göstergesi." ifadelerini kullandı. Türkiye'ye her yıl 6 milyondan fazla Alman turistin geldiğini belirten Erdoğan, bu sayının artmasını temenni etti.

Savunma Sanayi ve İslami Değerler Üzerine Konuşma

Erdoğan, savunma sanayi işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Geçmişte yaşanan bazı sıkıntıları geride bırakarak işbirliğimizi artırmak istiyoruz." dedi. Ayrıca, Avrupa'da yükselen İslam düşmanı ve yabancı karşıtı akımların Türkiye'de yaşayan Türk toplumu için endişe kaynağı olduğunu vurguladı.

Bölgesel Meseleler ve Uluslararası Toplumun Sorumluluğu

İsrail'in Gazze ve Filistin topraklarındaki saldırılarını da ele alan Erdoğan, bölgede yaşanan dramın maalesef devam ettiğini belirtti. "Vicdan ve basiret sahibi tüm siyasi aktörlerin artık inisiyatif almasını, İsrail'in saldırgan politikalarına 'dur' demesini bekliyoruz." dedi.

Toplantının sonunda Erdoğan, Scholz ve heyetine teşekkür ederek, işbirliklerinin hayırlara vesile olmasını temenni etti.