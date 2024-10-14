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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anayasa Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa'nın ilk 4 maddesi ile ilgili açıklamalarda bulundu ve tartışmaların önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 19:05
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 19:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anayasa Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anayasa Üzerine Değerlendirme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa'nın ilk dört maddesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Anayasa'nın ilk 4 maddesi ile partimizin, Cumhur İttifakı'nın bir sorununun olmadığını, bu tartışmaların sürece katkı sağlamadığını ifade etmek istiyorum," dedi. Erdoğan'ın Bu Konudaki Vurgusu

Bu açıklama, siyasi tartışmaların gündeme geldiği bir dönemde, anayasa maddelerinin önemi üzerinde durarak, siyasi istikrarın sağlanması adına bir adım olarak değerlendirildi.

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