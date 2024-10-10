Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arnavutluk'ta İslam'a ve Barışa Vurgu

Erdoğan, Arnavutluk'ta Namazgah Camisi'nin Açılışında Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'ta Balkanlar'ın en büyük camisi olan Namazgah Camisi'nin açılışında önemli mesajlar verdi. İsrail'in uyguladığı devlet terörüne karşı durulmasının vicdani bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu konudaki duyarlılığını dile getirdi.

Camiyi İnşa Edenlere Teşekkür

Tiran'da düzenlenen açılış töreninde, Erdoğan, Namazgah Camisi'nin tüm Müslümanlar için hayırlı olmasını diledi ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'ya, caminin inşasında katkı sunan herkese şükranlarını sundu. Camide, aynı anda 8 bin kişinin ibadet edebileceği bilgisi de dikkat çekti.

Barış ve Kardeşlik Vurgusu

Erdoğan, caminin Arnavutluk ile Türkiye arasındaki dostluğun sembolü olacağına inandığını belirterek, iki ülke arasında kültürel ve sosyal ilişkilerin derinleştirilmesinin önemine değindi.

İsrail'in Uyguladığı Soykırım ve Çağrı

Gazze'deki ölümleri hatırlatan Erdoğan, İsrail'in saldırganlığına karşı ortak tutum alınması çağrısı yaptı ve bu tür iddiaların sadece bir devlet terörü olmadığını ifade etti.

Sonuç olarak Camilerin Önemi

Erdoğan, camilerin sadece ibadet değil, aynı zamanda sosyal dayanışmanın merkezi olduğunu belirterek gençleri, yaşlıları camilerin önemini anlamaya davet etti. Namazgah Camisi'nin, insanları bir araya getiren bir mekan işlevi göreceğini ifade etti.