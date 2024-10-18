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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a Bağımsızlık Günü Kutlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü sosyal medyadan kutladı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 18:49
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 18:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a Bağımsızlık Günü Kutlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a Kutlama Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Azerbaycan'ın Kardeşliği Vurgulandı

Erdoğan, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı duyuruda, "Dostumuz, kardeşimiz; iki devlet, tek millet anlayışına sahip olduğumuz Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." sözlerine yer verdi. Ayrıca Cumhurbaşkanı, değerli gardaşı İlham Aliyev ve tüm Azerbaycan halkına Türkiye'nin selam ve muhabbetlerini iletti.

Birlikte Dalgalanan Bayraklar

Erdoğan, paylaşımında Türk ve Azerbaycan bayraklarının birlikte dalgalandığı bir görsele de yer verdi.

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