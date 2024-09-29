Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Basketbol Gelişim Merkezi Açılışı

Basketbol Gelişim Merkezi Resmi Olarak Açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezinin açılışında etkileyici bir konuşma gerçekleştirdi. Merkez, 10 bin kişilik ana salonu, 1000 kişilik antrenman ve maç salonu ile dikkat çekiyor.

Yetenek Geliştirme ve Modern İmkanlar

Erdoğan, merkezde yalnızca modern bir spor kompleksi değil, aynı zamanda Türk basketboluna yetenek kazandırma merkezi inşa edildiğini belirtti. "Burada sporcular, oynadıkları maçlarla tarih ve destan yazacaklar" dedi.

Basketbol Gelişim Merkezi, hem erkek hem de kadın milli takımları ile altyapı takımlarının yeni evi olacağını ifade eden Erdoğan, "Merkezimiz, 417 araç ve 25 otobüs kapasitesine sahip bir otopark alanını barındırıyor." açıklamasında bulundu.

Genç Yetenekler İçin Yeni Fırsatlar

Cumhurbaşkanı, merkezin özelliklerinden birinin 8 derslikli, 200 öğrenci kapasiteli bir basketbol lisesi olması olduğunu vurguladı. Genç yeteneklerin burada kapsamlı bir eğitim alacaklarını dile getirdi.

Çevre Dostu Bir Vizyon Projesi

Erdoğan, merkezin inşasında sıfır atık vizyonuna özen gösterildiğini ve çevre dostu bir yaklaşım benimsendiğini belirtti. 150 bin metrekare alan üzerine kurulu olan bu tesis, İstanbul'un marka değerine katkı sağlıyor.

Teşekkür Mesajları ve Dilekler

Erdoğan, bu projenin hayata geçmesinde emeği geçen başta Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın açılışını yaptıklarını hatırlatarak, Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes takımlarına başarılar diledi.

Konuşmasının ardından Erdoğan, final maçını izlemek için protokol alanına geçti. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve diğer önemli davetliler katıldı.