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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bütçe Açığı ve Dezenflasyon Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütçe açığını 2025'te %3,1 seviyesine indireceklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 17:44
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 17:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bütçe Açığı ve Dezenflasyon Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekonomik Hedefler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülke ekonomisiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bütçe açığını 2025 yılında yüzde 3,1 seviyesine indireceklerini belirtti.

Bu hedefin yanı sıra, dezenflasyona maliye politikası kanalıyla güçlü destek vereceklerini vurguladı. Erdoğan, ekonomik istikrarın sağlanması ve enflasyonla mücadelede atılacak adımlara dikkat çekti.

Bütçe Açığı ve Dezenflasyon Politikaları

Başkan Erdoğan, mali disiplinin önemine de değinerek, bu politikaların hayata geçirilmesi ile birlikte Türkiye'nin ekonomik geleceğinin daha parlak olacağını ifade etti. 2025 hedefi, ekonomideki iyileşme sürecinin önemli bir parçası olarak görülüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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