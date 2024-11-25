Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çakar ve Silah Kullanımına Sert Uyarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yetkisiz çakar, tepe lambası kullanımı ve ruhsatsız ateşli silahlar ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bu konuda atılacak adımların kesin ve kararlı bir şekilde gerçekleşeceğini vurguladı.

Ceza Artırımı Kesinleşti