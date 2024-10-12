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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ceza İnfaz Sistemi Üzerine Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ceza infaz sistemiyle ilgili önemli değişikliklerin sinyalini verdi.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 13:02
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 13:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ceza İnfaz Sistemi Üzerine Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ceza İnfaz Sistemine Dair Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, infaz sisteminde gerçekleştirilecek yeniliklerle ilgili olarak önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Suç işleyenlerin cezaevine gireceğini bilmesi gerektiğini vurguladı. Bu değişikliklerle, toplumsal güvenliği artırmayı hedefliyoruz," ifadelerini kullandı.

Suç Oranını Düşürme Hedefi

Erdoğan, uygulamalarıyla birlikte suç oranlarının düşürülmesini amaçladıklarını belirterek; yapılacak düzenlemelerin, toplumun huzurunu sağlamak adına önemli bir adım olacağını kaydetti. Yeni Yaklaşımlar

Cumhurbaşkanı, ceza infaz sistemi üzerine düşündükleri etkin yöntemlerin, adaletin yerini bulmasına ve mağdurları korunmasına katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

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